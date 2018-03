"Il ritorno dei tre amici" i gioielli di Baines, Fritsch e Rothman all'oratorio di San Rocco

"Il ritorno dei tre amici"

Gioielli di Robert Baines, Karl Fritsch e Gerd Rothman

Oratorio di San Rocco

dal 15 marzo al 15 aprile

inaugurazione: 14 marzo, ore 17.30

Robert Baines, Karl Fritsch e Gerd Rothmann sono tra i massimi esponenti a livello internazionale della gioielleria contemporanea di ricerca. In occasione della mostra aperta dal 15 marzo al 15 aprile all’oratorio di San Rocco presentano una selezione delle loro opere più recenti.

Dopo le tappe di Monaco di Baviera, Foiano e Firenze i tre artisti tornano a Padova, dove hanno già esposto in passato sia in sedi istituzionali che in gallerie private.

Gli artisti

Per Robert Baines, caposcuola a Melbourne, il gioiello è messaggio ricco di cultura, di memoria storica collettiva e personale: un medium che esplora e riflette le vie della tradizione assieme a quelle dell’innovazione. Scanzonati, ironici e fantasiosi quanto importanti nella lavorazione e nella materia, i gioielli di Baines sono di fattura splendida e struttura complessa. Un labirinto di fili, tessuti metallici che sembrano trine.

Karl Fritsch, artista tedesco nato in Nuova Zelanda, è rinomato per le sue interpretazioni iconoclastiche dei gioielli della tradizione; le sue opere sono un’esplosione di forme e colori creati con l’utilizzo giocoso di metalli preziosi. Fritsch crea anelli dalla struttura inaspettata e ricchi di inconsuete pietre: dalla materia sgorgano, come un fluido magma, le più svariate forme e fuoriescono colate metalliche, pietre appena sbozzate, gemme.

Gerd Rothmann, artista tedesco, si distingue per la sua ricerca ai confini della body art: il corpo è imprescindibile strumento, importante mezzo di comunicazione tra i destinatari del gioiello e il suo ideatore. La tematica che in particolare viene affrontata è quella delle impronte del corpo impresse sui gioielli; l’impronta diventa traccia, memoria documentata di un’azione, di un momento. Il gioiello diventa un talismano perché personalizzato e non trasferibile.

La mostra

Accompagna la mostra un catalogo in distribuzione nella sede espositiva.

L’esposizione, curata da Mirella Cisotto Nalon, si inserisce tra i progetti di valorizzazione del gioiello contemporaneo dell’assessorato alla Cultura del comune di Padova, nell’ambito di un’attività di ricognizione e di promozione che prosegue in città da decenni.

Orari di apertura

Ingresso libero

Orario: 9.30-12.30 e 15.30-19, chiuso i lunedì non festivi

Informazioni

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

049.8204563

049.8753981 (oratorio di San Rocco)

serviziomostre@comune.padova.it

Gallery