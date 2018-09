"Ritratti in controluce. Cecità. Stereotipi e successi a confronto" proiezione a palazzo Moroni

Raccontare i pregiudizi che ruotano attorno alla capacità lavorativa dei disabili visivi nell’era del digitale, ma anche i successi di “chi ce l’ha fatta” riuscendo ad abbattere il muro dello stereotipo e conquistando posizioni rilevanti all’interno di aziende o enti pubblici

È questo uno dei tanti obiettivi dell’autrice Alessia Bottone - già ideatrice del documentario “Vorrei ma non posso: quando le barriere architettoniche limitano i sogni” - che con “Ritratti in controluce. Cecità, stereotipi e successi a confronto” ha dato vita a una narrazione che ripercorre il vissuto e le esperienze degli intervistati allo scopo di contribuire a sensibilizzare e diffondere le buone pratiche e gli esempi virtuosi nazionali.

Molto spesso, infatti, le persone con disabilità visiva sono relegate ai centralini, indipendentemente dalle loro capacità, aspirazioni e titoli di studio. Si tratta di occasioni mancate delle quali non si sente mai parlare, figlie di una scarsa conoscenza della disabilità visiva e di un’informazione imprecisa e confusa.

Il documentario, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Giorgio Zanotto di Verona e patrocinato dal Consiglio Regionale del Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, FAND, Medicina Narrativa e CSV Verona sarà presentato il 13 settembre a Padova.

Il docu-film annovera più protagonisti e si concentra sulle esperienze di Federico Borgna – Sindaco di Cuneo, Consuelo Battistelli – Diversity Engagement Partner di IBM, Carlo Carletti – ex centralinista della Banca di Italia, Michele Landolfo – Consulente tecnologie assistive e Gabriella Ferri di Unicredit e vuole approfondire il tema delle nuove tecnologie che, oggigiorno, permettono di affrontare la cecità in un modo completamente diverso rispetto al passato.

Di questo e di molto altro si parlerà in occasione dell’evento pubblico organizzato dal Comune di Padova – Accessibilità e Vita indipendente che si terrà giovedì 13 settembre alle ore 20.30 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni in Via VIII Febbraio, 8 a Padova .

All’incontro prenderanno parte Arturo Lorenzoni, Vice sindaco di Padova, Cristina Piva, Assessora Politiche educative e scolastiche, Coesione sociale, Volontariato e Servizio civile, Trasparenza, Edilizia scolastica, Marta Nalin, Assessora al Sociale, Integrazione e Inclusione sociale, Partecipazione, Politiche di genere e Pari opportunità, Paolo Sacerdoti, Consigliere Comunale di Padova con delega all’Accessibilità e Vita indipendente, Alessia Bottone, Giornalista e Regista e Roberto Callegaro, Presidente di Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Padova. L’evento sarà moderato da Marco Campanale, Giornalista di Telenuovo Padova.

Riprese Francesco Riccio

Montaggio: Francesca Stella

Grafica a cura di Mattia Ferrari

Sottotitoli e audiodescrizione realizzati da Artis- Project