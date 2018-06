River Film Festival, il programma di mercoledì 13 giugno

Di seguito il programma di mercoledì 13 giugno a Pontile del Portello della 12th River Film Festival.

Mercoledì 13 giugno

Da sempre tribuna aperta al dialogo fra popoli e culture, Il River Film Festival di Padova, festival cinematografico “galleggiante” sul Piovego offre il suo contributo alla conoscenza di quanto sta accadendo in queste ore in tema di rifugiati e di soccorso in mare proiettando fuori concorso “In Another Life” (GB, 2017), eccezionale testimonianza sull’odissea che attende chi fugge dalla Siria nella speranza di approdare a una vita migliore. Un film che tutti dovrebbero vedere in questo momento per ciò che racconta e testimonia. Appuntamento mercoledì 13 alle ore 22 a Porta Portello, alla presenza del regista Jason Wingard e della produttrice Hannah Stevenson.

Proseguono gli eventi fuori concorso al River Film Festival, in attesa dell’inizio del Festival vero e proprio l’evento speciale di mercoledì 13 (ore 22) è la proiezione de “In Another Life” , lungometraggio girato fra Manchester e Calais da Jason Wingard, regista britannico pluripremiato. È la storia di Adnan, siriano in fuga dalla sua martoriata terra per diventare un anonimo rifugiato, uno dei tantissimi segregati negli angoli dimenticati dell’Europa.

La sua è una vicenda piena di dolore e di disillusioni: dopo essere fuggito dalla Siria, dove la morte è una presenza quotidiana, quest’uomo ha affrontato i pericoli di una traversata temeraria. Per approdare poi a un altro inferno, quell’Europa che doveva offrire rifugio e speranza e invece si trasforma in una nuova prigione dai confini invalicabili.

"Abbiamo speso tutti i nostri risparmi per raggiungere un qualunque luogo sicuro – racconta Adnan nel film –, per una nuova vita, lontano dal sangue, dai bombardamenti, dall’omicidio. E ora siamo qui come clandestini senza identità, senza denaro e senza una casa. Ho perso anche mia moglie, non so più dov’è. Siamo braccati come animali, non passa giorno che la polizia non ci picchi e ci aggredisca con i gas lacrimogeni. Osservo il panorama che ci è riservato, qui a Calais, e lo vedo per quello che è: il vuoto della disperazione. In un’altra vita ero un insegnante. Ora sono un rifugiato".

IN ANOTHER LIFE Jason Wingard / Regno Unito 2017 / 84 min.

