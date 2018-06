River Film Festival, il programma di giovedì 14 giugno

Di seguito il programma di giovedì 14 giugno a Pontile del Portello della 12th River Film Festival.

Giovedì 14 giugno

Chacun son cinéma, ovvero fascino e seduzione del cinema sulla Croisette

I fratelli Coen, Kaurismaki, Egoyan, Iñárritu, Lynch, von Trier e altri 28 registi per un film che celebra Cannes

Ultima serata pre-concorso al River Film Festival: a partire da domani e fino alla fine di giugno, infatti, in proiezione sullo schermo galleggiante sul Piovego a Porta Portello si succederanno le opere selezionate per le sette categorie in competizione.

Questa sera intanto va in scena il terzo e ultimo degli eventi speciali, dedicato a un’opera collettiva del cinema francese: il film “Chacun son cinéma ovvero Quel piccolo tuffo al cuore quando le luci si spengono” è ambientato negli anni sessanta durate il festival di Cannes. Gilles Jacob, il presidente del Festival, convoca per un provino 34 registi fra i più celebri del mondo (fra loro I fratelli Coen, Kaurismaki, Egoyan, Iñárritu, Lynch e von Trier). Ciascuno di loro avrà tre minuti per raccontare le sue esperienze cinematografiche.

Concepito e prodotto per celebrare i fasti della Croisette come tempio del cinema mondiale, questo film è dedicato alla memoria di Federico Fellini ed è il pretesto per inanellare alcune fra le più belle sequenze dei maggiori capolavori dell’arte cinematografica.

Giovedì 14 giugno - ore 22

22 CHACUN SON CINE’MA Gilles Jacob / Francia 2007 / 120 min.

