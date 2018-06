River Film Festival, il programma di venerdì 15 giugno

Di seguito il programma di venerdì 15 giugno a Pontile del Portello della 12th River Film Festival.

Venerdì 15 giugno

Dopo le anteprime e gli eventi speciali, venerdì 15 giugno il River Film Festival entra nel vivo con la prima delle serate dedicate ai film in concorso. All’esordio una sezione nuova di zecca, Country in Focus, che quest’anno è stata dedicata all’Iran. La scelta è caduta su questo giovane Paese per la sua vivacità produttiva e per l’originalità dei temi trattati, che lo pongono oggi, a detta di molti critici, come l’erede del neorealismo, ma in una dimensione se possibile più introspettiva. La stessa giuria del festival, come sempre composta da autorevoli donne e uomini di cinema, è presieduta dal regista persiano Mahmoud Reza Sani.

Sette i cortometraggi in programma. Fra questi il pluripremiato “Retouch” di Kaveh Mazaheri, vincitore del Tribeca Film Festival Best Narrative Short e del premio come miglior corto ai festival internazionali di Mosca e di Stoccolma.

Le opere iraniane concorreranno anche nella sezione Corti internazionali.

IRAN – COUNTRY IN FOCUS

Venerdì 15 giugno ore 22

ARA Yousef Kargar / 2017 / 25 min.

RETOUCH Kaveh Mazaheri / 2017 / 20 min.

NEITHER YOU NOR ME Sepideh Mirhosseini / 2017 / 19 min.

DIVE Hossein Darabi / 2017 / 22 min.

AUTUMN LEAVES Mehdi Fard Ghaderi / 2017 / 15 min.

PESHDAR DOG Alireza Mohammadian / 2017 / 11 min.

MANICURE Arman Fayaz / 2017 / 14 min.

