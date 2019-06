River Film Festival, cartoons e dei documentari da tutto il mondo

Al River Film Festival va in scena la prima delle due serate dedicate ai cartoon.

Scopri il programma

Martedì 25 giugno

Come di consueto, si inizia alle ore 22. Le tecniche protagoniste delle opere in visione spaziano dalle più tradizionali (stop-motion e animazione disegnata) a quelle più innovative (computer grafica e rendering digitale). Nelle due ore di programma, sullo schermo galleggiante del festival scorreranno le immagini di 13 cortometraggi provenienti da 10 paesi diversi.

Mercoledì 26 giugno

Come sempre alle ore 22, la scalinata del Portello ospita la seconda delle due serate del River Film Festival dedicate all’animazione: in concorso 14 cortometraggi selezionati in collaborazione con il Kinofilm Manchester Film Festival. Tra le opere in visione, da segnalare il malinconico “City of memories” della danese Signe Tveitan e il dissacrante “Brexicuted” dell’inglese Chris Shepherd.

Giovedì 27 giugno

Giovedì 27 giugno alle 22 al RiFF è in programma la prima delle due serate dedicati ai documentari, con la proiezione di 6 corti in concorso. Le tematiche trattate riguardano problematiche sociali senza tempo, come l'identità di genere, i rapporti familiari, l'omofobia. Attorno a quest’ultimo argomento, da segnalare l’irlandese “The red tree”, storia degli omosessuali italiani esiliati da Mussolini sull’isola di San Domino, nell’arcipelago delle Tremiti.

Info web

https://www.facebook.com/riverfilmfestival/

Gallery