River Film Festival, il programma di sabato 22 giugno

Al River ultima possibilità stasera per poter vedere i film VR in concorso (dalle 18 alle 22 al “VR theatre”). A seguire, dalle 22, proseguono le proiezioni dedicate ai corti internazionali. Ad Alan Kurdi, bambino siriano di tre anni, simbolo della crisi europea dei migranti, è dedicato il film “When the world looked away” che vede protagonista un gruppo di profughi siriani di Kubane in fuga dagli orrori della guerra e della tortura.

Quella del regista Agit Acat è una delle otto storie raccontate da altrettanti film questa sera al River: la scalinata di Porta Portello offre spazio a corti internazionali provenienti da Svezia, Svizzera, Israele, Argentina, Spagna, Russia e USA. Quest’ultima si presenta con “Second act”, delicato inno all’amore capace di spezzare ogni pregiudizio.

