River Film Festival, il programma di martedì 29 maggio

Di seguito il programma di martedì 29 maggio a Pontile del Portello della 12th River Film Festival.

---

Martedì 29 maggio

Le vie clandestine del rock a Kabul

Il regista Travis Beard racconta l’energia sovversiva

dei District Unknown, gruppo underground afgano

Dettagli

Prima serata del River Film Festival 2018 con una novità: River Anteprima, la nuova sezione fuori concorso curata da Laura Aimone, membro della giuria e collaboratrice di festival internazionali come la Mostra del Cinema di Venezia e la Berlinale.

Assolutamente da non perdere il primo film in programma, inedito in Italia: è il documentario “Rockabul”, la storia del primo gruppo metal dell’Afghanistan. Dopo aver trascorso 7 anni laggiù, il giornalista e regista australiano Travis Beard (già collaboratore di Al Jazeera, BBC, CNN, Fox, National Geographic, ABC e Canal Plus) ha deciso di documentare l’attività dei District Unknown per mostrare una parte della cultura afgana difficilmente raccontata dai media occidentali.

Il film presenta immagini di Kabul e della scena underground delle feste degli stranieri residenti in città mai viste prima, in netto contrasto con una società estremamente conservatrice. Il primo gruppo metal dell’Afghanistan e i loro sostenitori si sono schierati per un mondo aperto e libero: la loro musica li unisce e li mette in comunicazione non solo con i giovani afgani, ma potenzialmente con tutto il mondo. Per questo i District Unknown sono diventati dei pericolosi sovversivi.

Il film sarà presentato dal regista, Travis Beard, e da uno dei protagonisti, il cantante Yousef.

Martedì 29 maggio - ore 22

ROCKABUL Travis Beard / Afghanistan-Australia-India- Turchia-Boznia & Herzegovina / Documentario 2018 / 86 min.

