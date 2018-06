River Film Festival, il programma di giovedì 7 giugno

Di seguito il programma di giovedì 7 giugno a Pontile del Portello della 12th River Film Festival.

---

Giovedì 7 giugno

Curdi, l’orgoglio e la speranza di una rinascita sportiva

Ultima serata di River Anteprima con “Bağlar”, film che racconta la forza e la vulnerabilità di un popolo

Quarta e ultima serata di River Anteprima al Portello. Questa sera protagonista è “Bağlar”, documentario di Melis Birder e Berke Bas.

Bağlar, un distretto di Diyarbakir, città curda più grande della Turchia, è nato in seguito al conflitto degli anni novanta dalla migrazione di massa degli abitanti cacciati dai villaggi. Il documentario ci racconta una storia sportiva (ma non solo) esemplare. L’insegnante delle elementari Gokhan Yildirim con l’aiuto della Municipalità ha creato un’associazione sportiva per offrire un’alternativa alle centinaia di giovani del distretto che altrimenti sarebbero rimasti prigionieri “del triste destino dell’est”. La speranza è quella di portarli alle nazionali per far loro vivere la rara sensazione della vittoria.

La macchina da presa segue questi ragazzi durante gli allenamenti, in trasferta sul pullman e nei vivaci discorsi pre-partita. Bağlar rivela in modo sottile il forte legame dei ragazzi con l’allenatore, con la città, con quello che sta succedendo nella regione e con lo Stato turco; mette in luce, allo stesso tempo, la loro forza e la loro vulnerabilità.

Melis Birder è nata ad Istanbul nel 1971. Si è laureata in scienze della comunicazione alla New School for Social Research di New York. Con Berke Bas fonda inHouse Projects sul tavolo della loro cucina di Brooklyn e, insieme, dirigono e producono documentari per NGO e biblioteche a NY. Ha girato il suo primo documentario indipendente, “Tenth Planet: A Single Life in Baghdad”, nel 2004 in Iraq. Il suo film “Visitors”, finanziato dal Sundance Documentary Fund, è stato proiettato in molti Festival e, cosa ancora più importante, in molte prigioni di NY.

Berke Bas è nata ad Ordu in 1972. Ha studiato scienze politiche alla Bogazici University di Istanbul e ha conseguito il master in scienze della comunicazione alla New School for Social Research di New York. Ha co-fondato il progetto inHouse con Melis Birder a New York nel 1998 e da allora ha lavorato su molti documentari e lungometraggi. Vive a Istanbul, dove è docente presso il dipartimento di film e TV della Istanbul Bilgi University e dove ha fondato il docIstanbul – Centro Studi del Documentario. I suoi film affrontano i temi sociali pressanti della Turchia.

Giovedì 7 giugno - ore 22

BAGLAR Berke Bas e Melis Birder / Turchia 2016 / Documentario 80 min.

Info: www.riverfilmfestival.org

Associazione Culturale Researching Movies - Via F. Marzolo 34 A - 35131 Padova

Gallery