River Film Festival, il programma di venerdì 8 giugno

Di seguito il programma di venerdì 8 giugno a Pontile del Portello della 12th River Film Festival.

Venerdì 8 giugno

Le anime galleggianti di Massimo Zamboni: navigando verso il Delta del Po, fra aironi, chiuse, pescatori e immigrati cinesi. Omaggio a Lidia Kobal, anima del Portello. In attesa dell’inizio delle proiezioni in concorso (a partire dal 15 giugno), il River Film Festival di Porta Portello ospita 3 eventi speciali.

Si comincia alle 21.30 con “River Remembrance”, un omaggio a Lidia Kobal, ex consigliere comunale di Padova e vera anima del Portello, scomparsa prematuramente lo scorso anno. Un riconoscimento dovuto a chi, come Lidia, si è sempre battuto per la difesa dei diritti di tutti, alla ricerca di una città e di un mondo migliori.

A seguire (ore 22), introdotto dal critico cinematografico Enzo Pancera, il reading di Massimo Zamboni “Anime galleggianti. Dalla pianura al mare tagliando per i campi”. Tratto dall’omonimo libro scritto con Vasco Brondi (La nave di Teseo, 2016), questo lavoro racconta di un viaggio lento per acque, lungo il corso magico e surreale del Tartaro Canal bianco, naviglio che collega Mantova al Delta del Po.

Gli argini del canale sono molto alti, la pianura è quasi solo una proiezione mentre le giornate scorrono all’interno del canale, tra incontri con pescatori, aironi, immigrati rumeni e cinesi, idrovore, reti da pesca, pesci siluro, canne, tralicci e chiuse. In mezzo a questa “Amazzonia immaginaria”, si alternano le soste in minuscoli paesi dove la vita sembra possedere ancora ritmi e ragioni ancestrali, ma dove in realtà sono avvenuti cambiamenti profondi nel tessuto economico e sociale.

I tre - con loro c’è anche il fotografo Piergiorgio Casotti - sono come guidati da altri, come sempre succede nei grandi viaggi: alle loro spalle le presenze silenziose di coloro che di questa zona hanno saputo raccontare la sottile e malinconica bellezza, Zavattini, Bassani, Ghirri. Il risultato è Anime galleggianti, il racconto a due voci di un sogno, un camminamento celestiale, ma anche una storia civile dell’Italia che non si vede, ma che c’è e resiste.

21.30 RIVER REMEMBRANCE “KOBAL LIDIA”

22 ANIME GALLEGGIANTI – Reading di Massimo Zamboni

