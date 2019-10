La “rivoluzione commerciale” e la creazione dei mercati mondiali, Carlo Fumian a palazzo Bo

Conferenza di Carlo Fumian (Università di Padova) nell'ambito del seminario di storia contemporanea che quest'anno si concentra sul tema "Traiettorie del mondo tra storie ed economia".

Il seminario è organizzato dal Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea e dal Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali.

Scarica il programma completo

L'incontro viene registrato e pubblicato online.

La frequenza completa e certificata ai seminari consente l'acquisizione di 1,5 cfu di tirocinio/stage per gli studenti dei corsi di laurea in Storia e laurea magistrale in Scienze storiche. Per ulteriori informazioni: prof. Dario Canzian (dario.canzian@unipd.it).

Quando

23 ottobre ore 15.30

Dove

Palazzo Bo, Padova

Aula Nievo

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/rivoluzione-commerciale-creazione-mercati-mondiali

https://www.casrec.unipd.it/storia-contemporanea-2019