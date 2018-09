“Rivoluzione Umana”: convegno-spettacolo sul mondo del lavoro a Padova

Nell’ambito della prima edizione di Solidaria, importante evento culturale organizzato dal Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova con il Comune di Padova, il 29 settembre alle 10.30 presso il Centro Servizio Volontariato di Padova si terrà “Rivoluzione Umana”.

Un convegno-spettacolo sull’attuale mondo del lavoro, strutturato in modo innovativo e coinvolgente, che racconta le difficoltà di chi è in cerca di lavoro oggi. Si parlerà dei cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo e di quanto dobbiamo iniziare cambiare noi stessi, a partire dal concetto di lavoro che abbiamo in testa. Ricco spunti di riflessione e strategie concrete, fornisce un nuovo modo di guardare al mercato del lavoro che apre alla possibilità di trovare, non solo un’ occupazione, ma anche la propria strada e la propria realizzazione professionale. Scritto e condotto da Roberto Mairo, Psicologo del Lavoro e formatore, si occupa di Politiche Attive del Lavoro e gestisce un Blog chiamato IlCercatoredilavoro.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Info

https://csvpadova.org/eventi/rivoluzione-umana-ciclo-di-incontri-per-diffondere-una-nuova-cultura-del-lavoro/ http://www.ilcercatoredilavoro.it/2018/09/23/rivoluzione-umana-un-nuovo-modo-di-pensare-il-lavoro-2/