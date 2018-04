"Roberto Cremesini. Scultore e medaglista", presentazione del libro a palazzo Bo

Venerdì 4 maggio alle ore 17 nell’aula Nievo di palazzo Bo si terrà la presentazione del volume, edito da L’Erma di Bretschneider, “Roberto Cremesini. Scultore e medaglista. Un artista ritrovato” (Artisti Italiani Contemporanei, 1) a cura di Girolamo Zampieri.

Interverrano il professore Salvatore Settis, il professore Alessandro Del Puppo e Jean Blanchaert, gallerista.

Il volume

Primo volume della nuova collana di studi scientifici “Artisti Italiani Contemporanei”, ideata da Girolamo Zampieri, archeologo, ex direttore dei Musei Civici di Padova. La presentazione è dedicata allo scultore e medaglista Roberto Cremesini, la cui ricchissima produzione artistica è estremamente significativa per la bellezza delle sue opere, tra le quali gli splendidi San Francesco di Treviso e di Calvi dell’Umbria, il monumentale Cristo risorto di Padova, il San Tommaso per la chiesa di San Daniele a Padova, il paliotto d’altare e il fonte battesimale della chiesa di San Domenico a Selvazzano Dentro, l’ambone e il paliotto d’altare della chiesa di Torrebelvicino e i numerosi e straordinari busti-ritratto, tra i quali quelli dei gemelli Gino e Paolo Belloni, dei coniugi Concetta ed Ernesto Cataldo, della signora Costa, di Anna Scovaricchi, di Gianni Floriani, di Ferruccio Moro e di Calogero Casuccio.

(Estratto dalla premessa dell’editore Roberto Marcucci).

L'autore

Girolamo Zampieri, nato nel 1944, archeologo e saggista, vive a Padova. Laureato in lettere classiche all’università di Padova con tesi in Archeologia e corso di specializzazione nello stesso ateneo. Assistente alle Raccolte Archeologiche dal 1967 al 1969; ordinatore di museo; direttore dei Musei Civici e delle Biblioteche di Padova dal 1982 al 1987 e poi direttore-conservatore del Museo Archeologico fino al dicembre 2009

Biografia