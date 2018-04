Roberto Plebiscito Padova vs Chiavari Nuoto

Sabato dopo il fischio d’inizio alle ore 15 delle ragazze della Lantech, andrà in scena per la diciassettesima giornata del Campionato di Serie A2 di Maschile di Pallanuoto, la sfida tra i padroni di casa e la Chiavari Nuoto di mister Burlando.

I liguri son attualmente penultimi in classifica con 6 punti e così li presenta Mister Walter Fasano: “Una squadra molto giovane, composta da elementi con un sicuro avvenire; un gruppo che mi è piaciuto molto e che certamente si trova in una brutta posizione in classifica che probabilmente non merita, o almeno meriterebbe qualche punticino in più. Noi siamo carichi e pronti alla sfida; tra le altre cose sarà un fine settimana molto importante per l’interno movimento pallanotistico padovano, Domenica 22 infatti ricorderemo l’amico Tuscia, andatosene un anno fa, con un torneo Under 11 (dalle 8.30 del mattino con 12 squadre partecipanti) a lui dedicato”.

Arbitraggio della partita affidato alla coppia Minelli&Ruscica.

