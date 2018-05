Roberto Plebiscito Padova VS Crocera Stadium

Evento facebook https://www.facebook.com/events/218896478695353/

A1 Femminile

Il Sabato pomeriggio pallanotistico di Padova inizia alle ore 15, orario in cui le Lantech Girls di Mister Posterivo affronteranno la Rari Nantes Florentia di Andrea Sellaroli, vecchia conoscenza padovana, nonché primo tecnico a gettare le basi dei successi tricolore del Plebiscito con la conquista dei primi scudetti nelle categorie giovanili.

“Sabato giochiamo l’ultima partita della regular season, ultima in casa e ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico. Siamo in un buon periodo, stiamo preparando la Final Six di Firenze e questa ultima gara sarà un buon test, ci teniamo ad approcciarla nel modo corretto” – così Stefano Posterivo approccia all’ultimo match tra le mura amiche dello Stadio della Pallanuoto del Plebiscito, prima degli “esami” di fine anno di Firenze, dove le Padovane arriveranno attendendo la semifinale in virtù del secondo posto già definito in classifica generale al termine della regular season.

Arbitraggio affidato a Pinato e Sponza, con Dante Saeli in qualità di Commissario Speciale.

A2 Maschile

La compagine maschile guidata da Walter Fasano scenderà invece in vasca alle 16.30 contro i liguri della Crocera Stadium di Genova.

“All’andata giocammo la peggiore gara della stagione ed ora abbiamo l’opportunità di riscattare la pessima figura fatta in terra ligure, opposta a noi troveremo una squadra attrezzata, che ha dimostrato col bel gioco di meritare un posto nella griglia playoff. Noi siamo consapevoli che non possiamo permetterci più passi falsi e scenderemo in acqua per portare a casa i tre punti” – questa l’introduzione di Fasano alla diciannovesima giornata di Campionato. Padova ad oggi occupa il quarto posto in classifica a 37 punti, proprio due punti sotto ai liguri della Crocera Stadium, un’ottima occasione dunque per il sorpasso.

Fischietti designati per l’incontro Baretta e Boccia.