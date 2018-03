Roberto Plebiscito Padova - President Bologna al Plebiscito

“Sabato riprendiamo dopo la sosta e ci aspetta subito un impegno importantissimo contro una squadra che secondo me è tra le più in forma del campionato e lo sta dimostrando con vittorie e risultati molto eloquenti. Hanno un ottimo allenatore con grande esperienza abituato ai ritmi e pressioni dei play-off, nonché schierano il capocannoniere del torneo e questa la dice lunga sulle qualità del Bologna; dal canto nostro, noi abbiamo lavorato bene e siamo carichi perché vogliamo continuare il cammino verso un traguardo importante e soprattutto ripetere ciò che di buono abbiamo fatto nel girone di andata. Sappiamo che non sarà facile ma dobbiamo dimostrare maturità se vogliamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati” – così coach Fasano introduce l’avversario della prima giornata del girone di ritorno, due squadre che si conoscono molto bene e che per molti versi si somigliano, così come ci tiene a sottolineare il tecnico padovano: “Noi e Bologna abbiamo fatto gli stessi punti, cioè abbiamo vinto contro le stesse squadre, abbiamo pareggiato entrambi con Lavagna e abbiamo perso entrambi con Quinto e Crocera, ovviamente loro hanno 3 punti in più perché hanno vinto lo scontro diretto contro di noi nella prima giornata di Campionato”

Fischio d’inizio alle ore 16.30 (dopo la partita delle donne contro Bogliasco) e direzione arbitrale affidata alla coppia Alfi e Polimeni.

