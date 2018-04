Roberto Plebiscito Padova - Rari Nantes Arenzano al Plebiscito

Riprende il Campionato Maschile di Pallanuoto di Serie A2 dopo il break pasquale e la Roberto Plebiscito Padova si trova ad ospitare tra le mura amiche dello Stadio della Pallanuoto i liguri della Rari Nantes Arenzano, terzultimi in classifica a 7 punti ed in piena lotta per evitare i Play-Out retrocessione.

“Le pause di Campionato portano solitamente tanti imprevisti e troveremo una squadra in piena lotta salvezza che scenderà a Padova giocando una partita in cui non ha nulla da perdere” – così il tecnico della compagine biancorossa, Walter Fasano, che aggiunge – “Dobbiamo continuare la nostra striscia positiva dopo le due vittorie in altrettante trasferte; i ragazzi hanno lavorato bene, sacrificandosi molto anche durante il periodo delle festività e non vediamo l’ora di riprendere a giocare”.

Non sarà purtroppo della partita il centroboa Jacopo Barbato fermato dal Giudice Unico per le proteste dell’ultima gara.

Fischio d’inizio alle ore 15.30 con direzione di gara affidata a Ibba e Minelli.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1942359559139278/