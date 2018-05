"La Rocca in Fiore" a Monselice

Sabato 19 e domenica 20 maggio torna a Monselice la manifestazione "La Rocca in Fiore", con musica, spettacoli, mercatini, mercato dei fiori, mostre, visite guidate e tantissime attività tematiche.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Nel cuore della primavera a Monselice si svolge uno degli eventi più attesi dei colli Euganei: mastri fioristi, giardinieri, esperti del settore e studenti di agraria si danno appuntamento per adornare la città con incantevoli creazioni floreali.

Addobbi e giardini, balconi fioriti e creazioni floreali, mercato di piante e fiori.

Un tripudio di colori e profumi di primavera, tanti eventi per adulti e bambini, esposizioni, mercatini, visite guidate e stand gastronomici nella cornice storica del Colle della Rocca.

La manifestazione si svolgerà dal colle alle vie del centro storico tutte addobbate dall’estro dei maestri fioristi.

Non si tratta solo di un rilevante evento florovivaistico, ma un intero weekend con molti altri appuntamenti: concerti, spettacoli di danza, visite guidate ai monumenti e molto altro ancora.

QUI il programma completo.

Informazioni

proloco.monselice@libero.it

Pagina Facebook

Sito web