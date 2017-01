Cinema per famiglie: "Rock dog" al Piccolo Teatro di Padova

In occasione della festa dell'Epifania arriva al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) il cinema per famiglie, con la mini rassegna "Sorrisi e Cartoni" che presenterà il 6 e l'8 gennaio, alle ore 16.30, il film di animazione "Rock dog", dal regista di "Toy Story 2".

Bodi, un giovane mastino tibetano, è destinato a diventare il prossimo guardiano di un gruppo di pecore amanti del divertimento.

Quando, da una radio caduta letteralmente dal cielo, Bodi ascolta una canzone della leggenda del rock Angus Scattergood, scopre il mondo della musica. Dovrà rinunciare ai propri sogni di musicista pur di salvare la propria famiglia?.

BIGLIETTI

Ingresso al cinema: intero 6 euro, ridotto 4 euro.

Ingresso al teatro: 5 euro.

INFORMAZIONI

Tutte le informazioni su www.piccolo-padova.it

http://www.piccolo-padova.it/rock-dog/​