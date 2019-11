"Rock in rosa", evento benefico al Re di Mezzo di Due Carrare

Evento benefico pro Associazione "Gioco e benessere in pediatria". Il 24 novembre 2019 al Re di Mezzo di Due Carrare, gli AdHoc e dieci splendide cantanti nel bellissimo palco del Re di Mezzo in un evento davvero magico: una serata pensata “Ad Hoc” per donare un sorriso a tutti i bambini ricoverati nei reparti della pediatria di Padova.

AdHoc band:

Giovanni Parise - Chitarra Elettrica, Chitarra Acustica

Marco Boscolo - Chitarra Elettrica Solista

Carlo Rubini - Basso

Andrea Badan - Tastiere

Damiano Magrin - Batteria

Le splendide dieci: Angelica Pesce, Ilenia Mazzucato, Irene Battisti, Laura Pirri, Alessandra Scalabrin, Sara Rossignoli, Elena Pavanello, Deborah Viale, Silvia Siragusa, Laura Palumbo, Elisa Franchin.

Informazioni e contatti

Web: http://www.giocoebenessere.it

Prenotazioni: Re di Mezzo - Via A. De Curtis, 15 - 35020 Due Carrare (PD). Tel. 049.9125044.