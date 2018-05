Spettacolo “Rock Revolution” al cinema Esperia

L’associazione Padovarte musica propone lo spettacolo “Rock Revolution” del Padovarte rock choir, il primo coro rock di Padova, creato dalla scuola di musica Padovarte musica.

Il coro, diretto dal maestro Andrea Orlando e accompagnato dalla Padovarte experience band, si esibisce in brani del periodo “flower power”, l’età d’oro del rock: Beatles, The Who, Led Zeppelin, Queen, David Bowie ed altro ancora.

Tra i solisti ospiti: Elisa Spagolla, Pierluigi Catellani, Lucio Donati e Luca Iacobellis.

Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

Segreteria Padovarte musica

cell. 3401999785

email info@padovarte.com

sito www.padovarte.com

Pagina Facebook www.facebook.com/PadovarteMusica

Biglietti

Biglietto intero 10 euro; minori e studenti universitari/conservatorio 8 euro; associati Padovarte musica 6 euro.