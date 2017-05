Rock solidale VII a Caselle di Selvazzano, special guest Chiara Luppi

Note di solidarietà a Caselle di Selvazzano. Venerdì 19 maggio al campo sportivo adiacente alla chiesa di via Pelosa, si svolgerà la settima edizione di “Rock Solidale”, il concorso musicale dedicato alle band emergenti e organizzato dall’Associazione Onlus “Nuova Famiglia - Addis Beteseb” in collaborazione con Selvazzano Giovani (inizio ore 20.34, ingresso libero).

Saranno quattro i gruppi che si sfideranno sul palco di Caselle, per una serata all’insegna della musica rock nelle sue forme più variegate. Le quattro band (Due Anime Acustiche Project, Horror Vacui, Heima e DeEsperanza) si esibiranno in tre performances ciascuna, presentando una canzone a tema solidale e due liberamente scelte dal proprio repertorio. La canzone in concorso (solo quella a tema solidale) sarà valutata da una giuria di esperti.

La band vincitrice porterà a casa un buono del valore di 400 euro da spendere da “Piazzo strumenti musicali”. Il concerto segna anche l’inizio della tradizionale sagra della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, che proseguirà fino domenica 4 giugno: nel corso della serata sarà attiva l’area giovani con aperitivi, birra e panini e saranno a disposizione del pubblico i gadget della manifestazione.

Ospite della serata Chiara Luppi: la cantattrice italo-americana, nota al pubblico televisivo per aver partecipato a Sanremo e a The Voice of Italy con Raffaella Carrà, si esibirà nel corso della manifestazione solidale presentando alcuni brani del suo disco “Le mille e una Chiara”.

“Rock Solidale, il ritorno di un evento musicale voluto dai giovani della nostra Associazione, per dare spazio ai giovani del territorio” sottolinea Michele Luise, Presidente dell’Associazione Nuova Famiglia. Dopo il successo delle prime sei edizioni, Rock Solidale punta ancora una volta a diffondere tra i giovani l’importanza della solidarietà e del volontariato: finalità dell’evento è quella di raccogliere fondi per “Casa Asnakesh” nella città di Awassa - Ethiopia, un progetto sostenuto da “Nuova Famiglia - Addis Beteseb”.

NUOVA FAMIGLIA ADDIS BETESEB ONLUS

Nuova Famiglia nasce nel 1994 dal desiderio di alcune coppie di aiutare concretamente le popolazioni in terra d’Africa. E’ un’associazione di volontariato laica e pluralista con sede operativa a Caselle di Selvazzano (Pd), che mette al centro del proprio impegno la difesa dei diritti fondamentali del bambino in tutte le sue espressioni. Nel tempo ha mantenuto una struttura gestita totalmente da volontari e si occupa di aiuto all’infanzia attraverso: adozioni a distanza, sostegno ed appoggio a progetti umanitari rivolti alle popolazioni di Ethiopia, Brasile, Colombia, Uganda, Guinea-Bissau, Ecuador, Madagascar, Congo, Tanzania, Moldova ed Haiti.

Per informazioni

info@nuovafamiglia.it - www.nuovafamiglia.it

Gallery