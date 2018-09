"Romantic Italia" presentazione con Giulia Cavaliere alla libreria Limerick

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1844493738920683/

"Romantic Italia" racconta le canzoni italiane che hanno esplorato, in modi diversi e originali, le molteplici forme dell'amore.

Un lungo viaggio musicale dentro la storia, il costume e i sentimenti italiani che comincia negli anni Cinquanta dei primi Festival di Sanremo trasmessi alla radio e arriva al presente dei video autoprodotti e caricati su YouTube.

Giulia Cavaliere ripercorre i pezzi degli artisti più noti della nostra tradizione – dai grandi classici come Modugno, Mina, Tenco e Baglioni ai fenomeni più recenti come Baustelle e Liberato – passando da Piero Ciampi, Umberto Bindi e Sergio Endrigo che hanno scritto canzoni meravigliose ma non hanno raccolto tutto il successo che meritavano.

"Romantic Italia" è un appassionato invito all'ascolto e alla comprensione anche di quella "musica leggera" che la critica italiana ha forse troppo a lungo ignorato. L'autrice ce ne parla dialogando con il nostro preparatissimo Alessandro Liccardo di Gold Soundz!

Romantic Italia

Di cosa parliamo quando cantiamo d'amore

di Giulia Cavaliere

minimum fax