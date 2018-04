Mostra “Il rombo delle ali dannunziane” a Selvazzano

Domani, sabato 7 aprile alle ore 10 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Il rombo delle ali dannunziane”, i voli di Gabriele D’Annunzio ieri e oggi, organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione culturale Balbino del Nunzio Padova, in programma da sabato 7 aprile a sabato 5 maggio a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32.

“Una mostra fotografica – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – che ci farà fare un salto indietro nel tempo, un’impresa storica importante che vede una invasione pacifica dei cieli di Trieste da parte di D’Annunzio. L’Associazione Balbino del Nunzio ci accompagnerà in questa “avventura” eccezionale che coinvolgerà musicisti ed attori”.

“In concomitanza con l’ultimo anno della commemorazione della Grande Guerra – spiega l’Assessore alla Cultura Giovanna Rossi – Selvazzano ospita una mostra sul pacifico volo dannunziano con cui si chiedeva l’annessione di Trieste all’Italia. Una testimonianza di amore per il nostro Paese che ha scosso gli animi del tempo tra scalpore ed orgoglio patriottico”.

“Come Presidente del Consiglio ho seguito in prima persona la celebrazione e l’organizzazione degli eventi a ricordo dei cento anni dalla Grande Guerra. Questa mostra, a disposizione dell’intera Cittadinanza per le prossime settimane, rappresenta un’occasione per ricordare il poeta Gabriele D’Annunzio e gli Aviatori che dalla provincia di Padova (San Pelagio) partirono alla volta della Città di Vienna per non seminare ancora lutti e tragedie, ma lanciando volantini tricolori inneggianti alla pace” conclude il Presidente del Consiglio Bruno Natale.

Orari espositivi:

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 19

martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 13

Ingresso libero

Indfo web http://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/po/mostra_news.php?id=369&area=H