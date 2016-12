Rookie, Polar for the masses, Ugdof in concerto al laboratorio culturale I'M

Sabato 14 gennaio il Laboratorio Culturale I'M e l'Associazione Culturale Khorakhanè in collaborazione con Deesa Joe presentano:



> Rookie

> Polar For The Masses

> Un giorno di Ordinaria Follia



Apertura cancelli alle ore 20. Ingresso con tessera Associazione Culturale Khorakhanè. Contributo responsabile (5 euro). Comunicazione riservata ai soci.



BIOS E LINK



ROOKIE

“Rookie”, ovvero recluta, esordiente. E' con questo spirito che nasce questo progetto a quasi cinque anni di distanza dall’esperienza Dufresne con l’hard-core ancora nelle orecchie e la fame di musica in testa. Il loro primo disco si intitola “APPARTAMENTO IN CENTRO” uscito a Settembre 2016 per Dischi Bervisti e Dreaming Gorilla Records, anticipato dal video del singolo “LA SOLUZIONE”. Disco di dieci pezzi che racconta storie, riflessioni e i loro punto di vista. Musicalmente sono un incidente stradale tra i My Vitriol i Llama Farmers e i Foo Figthers, cantano in italiano e vengono dal Veneto dove la nebbia è sparita assieme ai centri sociali.

I rookie sono: Dominik (già cantante dei Dufresne), Spazza (chitarrista dei Derozer), Carlo Demo, Luca Sammartin, Antonio Loseto.

Facebook: https://www.facebook.com/ wearerookie/

Site: www.wearerookie.it/



POLAR FOR THE MASSES

Trio eterogeneo con una gran voglia di fare musica originale, oscura, potente e nervosa formatosi una decina d’anni fa a Vicenza: hanno tenuto concerti in Italia e in Europa, e sono giunti a pubblicare il loro sesto album. I primi tre dischi, “Let me be here” (2007), “Blended” (2009) e “Silence” (2011), cantati in inglese, sono usciti per Black Nutria Independent Label con distribuzione Audioglobe in Italia e Cargo in Europa, oltre che digitalmente in tutto il mondo su iTunes ed altre piattaforme.

Nel 2013 passano al cantato in italiano e pubblicano “Italico” (La Grande V Records). Album dal rock teso, carico di denuncia sociale, basato su riff ossessivi. Arriva il 2014 e il loro disco più arrabbiato:#UnaGiornataDiMerda (Tirreno Dischi). E’ punk rock, veloce, denso d’ira e sarcasmo. Agli inizi del 2016 pubblicano “Fuori” (Tirreno Dischi), l'album che chiude la loro trilogia di dischi in italiano, condensando la poetica di “Italico” e il furore di “#UnaGiornataDiMerda” spostando l’asticella ancora più in alto e portandoli ad inserire alcuni episodi dal sapore acustico e intimista. Come i due album precedenti, anche questo è stato registrato (in analogico) e mixato presso il “Sotto il mare Studio” da Luca Tacconi. Il mastering è a cura di Giovanni Versari. Oggi il gruppo è formato da Simone Pass (voce e chitarra), Alessandro Lupatin (batteria e voce), Davide Dalla Pria (basso e voce).

Facebook. https://www.facebook.com/ polarforthemasses/?fref=ts

Site: www.polarforthemasses.com/



U.G.D.O.F. - Un Giorno Di Ordinaria Follia

Un Giorno di Ordinaria Follia è un concentrato di Rock irriverente e citazionismi, chitarroni, atmosfere calde e appiccicose, follie quotidiane e leggende metropolitane. U.G.D.O.F sono gli impiegati del Punk, i manovali dello Stoner. Per loro suonare significa tirare una sberla a mano aperta seguita dal manrovescio di ritorno.

Le loro apparizioni sono sempre estremamente teatrali, sudate, vissute. Un tornado di energia, melodie ammiccanti ed emozioni forti.

Hanno suonato con: Talco, Shandon, Linea77,Movida, Black Diamonds , Orion ed altre band ancora, in festival del Veneto e non, tra cui: Suoni di Marca, Villazza Rock Festival, Ferrock, Rhino

Sound Fest, Bissarock, Bös Festival, KilometRock, Sotto le Mura, Frontiera Rock Festival, Riloi River Festival, Civè Music Festival ecc.

Un Giorno di Ordinaria Follia sono:

Tony “Il Reverendo” Fumara: voce; Francisco "Soldano" Fumara: chitarra, voci; Ema "Bruce'n'Rolla" Fumara: batteria; Andres "Thundres The Wall” Fumara:basso, voci; Pupilla Fumara: chitarra

Facebook: https://www.facebook.com/ UGDOF?fref=ts

SoundCloud: https://soundcloud.com/ ungiornodiordinariafollia

Site: http:// www.ungiornodiordinariafoll ia.com/

Official video + Streaming: http://www.rockerilla.com/ un-giorno-di-ordinaria-foll ia-anteprime/



