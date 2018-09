Giovanna Rosadini e Tiziano Scarpa alla Libreria Zabarella

Giovedì 27 settembre alle ore 18.30, ina serata all’insegna della poesia in compagnia di due grandi autori: Giovanna Rosadini e Tiziano Scarpa, e le loro raccolte “Fioriture capovolte” e “Le nuvole e i soldi”, Giulio Einaudi Editore. Appuntamento alla Libreria Zabarella di Barbara Da Forno.

Presentano Laura Liberale e Giovanna Frene

Ingresso libero

Giovanna Rosadini è nata a Genova nel 1963. Vive a Milano. Ha pubblicato la raccolta Il sistema limbico (Atelier 2008) e altre poesie in riviste e antologie collettive. Per Einaudi ha pubblicato la raccolta Unità di risveglio (2010) e ha curato l’antologia Nuovi poeti italiani 6 (2012). Sempre per Einaudi, ha pubblicato la raccolta Fioriture capovolte (2018).

Tiziano Scarpa è nato a Venezia nel 1963. premio Strega 2009 con Stabat Mater. Dall’inizio degli anni Novanta a oggi ha scritto una quindicina di testi per la scena e per la radio, tutti rappresentati per Einaudi ha pubblicato Il brevetto del geco (2015), Il cipiglio del gufo (2018) e la raccolta di poesie Le nuvole e i soldi (2018).

