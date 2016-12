“Rosalyn”, stagione di prosa al teatro Marconi di Abano Terme

Si rinnova l’appuntamento con la Stagione Teatrale Città di Abano Terme, che quest’anno vede la collaborazione con le due principali istituzioni regionali: il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale e il Circuito Arteven.

Due partners d’eccellenza per garantire sempre una maggiore qualità della proposta, pur mantenendo il tratto distintivo di una programmazione da sempre pensata per il pubblico, nel segno della migliore tradizione della commedia brillante.

“IL TEATRO LI AVVOLGE”, TUTTI GLI SPETTACOLI STAGIONE DI PROSA AL TEATRO MARCONI DI ABANO TERME

Con queste premesse l’edizione 2016/2017 della rassegna "Il teatro li avvolge" porta sul palco del Teatro Marconi sei titoli che garantiranno il massimo divertimento, ma offriranno anche occasioni per riflettere sulle tematiche più disparate, grazie alle interpretazioni di attori molto affermati o di giovani compagnie di altissimo livello.

LO SPETTACOLO

2 marzo, ore 21

Marina Massironi | Alessandra Faiella

ROSALYN

di Edoardo Erba

regia Serena Sinigaglia

produzione Nidodiragno/ Coop CMC

collaborazione Teatro del Buratto

Nel corso della presentazione del suo libro a Toronto in Canada, Esther, scrittrice americana, conosce Rosalyn, la donna delle pulizie della sala conferenze.

Il libro insegna a liberare la vera natura del sé, e Rosalyn ne è ammirata e sconvolta. Vuole leggerlo subito, e si offre, il giorno dopo, di portare la scrittrice a vedere la città. Dopo la visita ritroviamo le due in un prato in periferia.

Qui Rosalyn rivela ad Esther la storia del suo amore per un uomo bugiardo e perverso, che le fa continue violenze fisiche e psicologiche. Lui ha famiglia e la relazione con Rosalyn è clandestina. La sera prima, quando lei è tornata in ritardo dal lavoro per aver seguito la conferenza della scrittrice, l’uomo infuriato l’ha picchiata e ferita. Esther sbotta: un uomo del genere è da ammazzare. Infatti - dice Rosalyn - è nel bagagliaio.

Questo il folgorante avvio della nuova commedia noir di Edoardo Erba. Che continua con un pressante interrogatorio di polizia, dove Esther racconta della sua attrazione per Rosalyn. E la storia diventa torbida, i contorni si fanno sfumati, quello che in un primo momento sembrava chiaro improvvisamente non torna più. Dietro i fatti si nasconde un mistero più profondo. Alla cui soluzione è appesa la vita delle due donne.

Avvincente, ricco di colpi di scena, sostenuto da una scrittura incalzante, Rosalyn è il ritratto della solitudine e dell’isolamento delle persone nella società americana contemporanea. E parla di quel grumo di violenza compressa e segreta pronta ad esplodere per mandare in frantumi le nostre fragili vite.

I PROSSIMI EVENTI

