Rossana Casale Jazz quintet “Round Christmas” al caffè Pedrocchi il 22 dicembre alle ore 20.

Cena Concerto con Rossana Casale

Il suo repertorio classico e le canzoni di Natale

Scopri tutti gli eventi di Natale al caffè Pedrocchi

Rossana Casale - Voce

Emiliano Begno - Pianoforte

Gino Cardamone - Chitarra, banjo

Ermanno Dodaro - Contrabbasso

Francesco Consaga - Sax soprano e flauto

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Concerto dedicato alle storie raccontate 'attorno' al Natale dai grandi autori della musica mondiale del 900.

Musiche e canzoni di culture musicali distinte unite sotto una stessa anima che è quella del blues e del jazz.

Dettagli

Brani di: Tom Waits, Maria Bethania, George Brassens, Gilberto Gil, Edith Piaf, Henry Salvador, Donald Y Gardner.

Concerto dedicato alle storie raccontate 'attorno' al Natale dai grandi autori della musica mondiale del ’900. Un concerto diverso dai soliti natalizi delle songs americane.

Musiche e canzoni di culture musicali distinte unite sotto una stessa anima che è quella del blues e del jazz. Il sacro e il profano: Silent Night e Chocolate Jesus (Tom Waits), A cradle in Bethlehem e Invocasao (“Deus do sim deuses..... “, Maria Bethania). I racconti crudi e poetici di Brassens di Le Père Noël Et La Petite Fille o della Piaf con la sua toccante Le Noel de la rue, contrapposti al gioco del brano del 1946 All I want for Christmas is my two front teeth (Donald Y Gardner) o Zat You Santa Claus, ai tempi interpretata dal grande Luis Armstrong.

“Il Natale deve essere, a mio parere, un tempo dove poter gioire ma dove è anche d'obbligo accendere il pensiero ed essere presenti al racconto dell'uomo in tutte le sue sfaccettature e la musica è l'unica cosa che ti da la possibilità di farlo contemporaneamente”. (Rossana Casale) .

Info e prenotazioni

Costo cena - concerto euro 50

Email prenotazioni@caffepedrocchi.it

Tel 0498781231

Evento facebook https://www.facebook.com/events/487045528368622/