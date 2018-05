Rossi papaveri a Montecassino, presentazione del libro a Palazzo Moroni

Martedì 12 giugno, alle ore 18, in Sala Paladin di Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6 a Padova, verrà presentato il libro di Paolo Wieczorek "Rossi papaveri a Montecassino" (Manni Editore).

Saluto dell’Assessore alla Cultura Andrea Colasio

Interventi di Carlo Fumian, professore ordinario di Storia Contemporanea, Università di Padova e Antonio Varsori, professore ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali, Università di Padova.

“Sentirsi italiano che polacco mi ha indotto a scrivere questo libro”. Ecco la motivazione di uno scritto molto documentato ma anche ricco di partecipazione e passione. L’autore scavando nel passato della propria famiglia ricostruisce avvenimenti privati e pubblici che disegnano un’Europa provata dalla guerra e dalle ideologie. Il racconto si concentra sull’epopea di circa 110mila soldati polacchi, tutti ex prigionieri dei gulag sovietici, schierati a fianco delle truppe alleate; una vicenda che comincia in Polonia passa per la Siberia, il Kazakistan, l’Uzbechistan, l’Iran, l’Iraq, la Siria, la Palestina, l’Egitto e si conclude in Italia dove i sodati Polacchi espugnano Montecassino, liberano Ancona entrano liberatori a Bologna. Non è solo una storia militare, è soprattutto una storia di legami spezzati di uomini, donne e bambini costretti a vivere lontani dalla propria terra.

