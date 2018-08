Gala lirico “Rossini and friends” a Villa Cesarotti per “Estate sotto le stelle 2018”

Domenica 26 agosto alle ore 21 al parco di Villa Cesarotti si terrà il primo appuntamento a ingresso libero della rassegna “Il Fascino del Belcanto” con il gala lirico “Rossini and friends” sul palcoscenico a cielo aperto di “Estate sotto le stelle 2018”.

Gioachino Rossini non era solo un celebre compositore ma anche un grande cultore della gastronomia, sapiente gourmand e amante della buona cucina. Tra gli aneddoti biografici, si ricorda ad esempio di quanto scrisse ad alcuni amici mentre stava componendo lo Stabat Mater: “Sto cercando motivi musicali, ma non mi vengono in mente che pasticci, tartufi e cose simili”.

Attraverso questa serata il pubblico potrà conoscere fino in fondo la personalità poliedrica di Gioacchino Rossini con un concerto lirico in cui si presenteranno le più celebri arie e duetti rossiniani.

“Inizia con questo concerto l’ottava edizione della rassegna lirica “Il Fascino del Belcanto” che proseguirà dal prossimo ottobre all’auditorium San Michele - spiega il sindaco di Selvazzano, Enoch Soranzo - Un’iniziativa che negli anni è molto cresciuta a livello qualitativo e di partecipazione"

Interpreti e musicisti

Marianna Prizzon, soprano

Emanuele Giannino, tenore

Askar Lashkin, baritono

Luca Zanetti, violino

Andrea Pelizzari, violoncello

Maddalena Murari, pianoforte

Prossimi appuntamenti

Sabato 1 settembre: Theama Teatro alle ore 21 - Ingresso libero

Spettacolo "Sui campi di fiandra sbocciano i papaveri

Domenica 2 settembre: Concerto Yo Yo Mundi alle ore 21 - Ingresso libero

Yo Yo Mundi e Maurizio Camardi in concerto: "Pierino va alla guerra"

Lunedì 3 settembre: Cinema “Per il Re e Per la Patria” alle ore 21 - Ingresso libero

Auditorium San Michele: Film "Per il Re e Per la Patria" Joseph Losey 1964

Venerdì 7 settembre: Teatro “Parliamo di Donne” alle ore 21 - Intero 5 euro, ridotto 3 euro

La compagnia Teatro Insieme presenta "Parliamo di Donne" testi tratti dalle opere di Dario Fo e Franca Rame

Sabato 8 settembre: Concerto “Sara Robin Quintet” alle ore 21 - Intero 8 euro, ridotto 5 euro

Sara Robin, giovane cantante del panorama padovano con all'attivo importanti collaborazioni proporrà arrangiamenti di brani famosi e canzoni originali in formazione quintetto

Domenica 9 settembre: Festa di chiusura a partire dalle ore 10 - Ingresso libero

Truckfood, artigianato, giochi, spettacoli, sfilata di moda

Informazioni

Ufficio Cultura Comune di Selvazzano Dentro

049.8733999 - 049.8733826

Associazione Arti Itineranti

342.1528490

arti.itineranti@libero.it

***In caso di maltempo le attività si svolgeranno all'interno dell'auditorium San Michele

