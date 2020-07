"La rotta dello Stocco", spettacolo a Carmignano di Brenta

Giovedì 23 luglio nuovo appuntamento dell'Estate In Cultura, a Carmignano di Brenta: in particolare debutta la rassegna "Quartieri e Frazione IN SCENA" fortemente voluta dall'Assessorato alla Cultura, e curata dell'Associazione Tempi e Ritmi.

Alle ore 21.15, ad ingresso gratuito (prenotazioni ed ingresso dalle ore 20), presso Villa Le Colombare (via Colombare, 21) è previsto lo spettacolo della compagnia Teatro Laterale "La rotta dello Stocco", interpretato da Paolo Caporello (voce narrante) - Paolo Agostini (chitarra, mandolino, percussioni) - Guido Rigatti (violoncello, chitarra, voce) - Luisa Ereno (canto) - Walter Lucherini (fisarmonica) – Arturo Susani (violino).

Si tratta della prima assoluta.

Trae spunto dai diari di un mercante veneziano, Piero Querini, che a metà del 1400, cercando fortune commerciali in quel delle Fiandre, partì dal Mar Egeo ma naufragò tragicamente. Una scialuppa però raggiunse fortunosamente un isolotto, coperto di neve, e deserto. I superstiti vennero raccolti, accolti, nutriti e curati dagli abitanti dell'isola vicina. Erano giunti infatti fino alle Isole Lofoten (Norvegia), ancor oggi i produttori principali dello stoccafisso (erroneamente chiamato baccalà).

Lì Querini conobbe lo "stockfiss": i merluzzi venivano eviscerati dagli isolani salati e lasciati all'aria ad essiccare fino a che non fossero duri come un bastone, per conservare l'alimento che li avrebbe nutriti nel lungo inverno.

Il mercante veneziano, creduto oramai morto, tornò a casa dopo un lungo viaggio per mare e per terra e portò a Venezia, oltre alla sua pelle ed una manciata di marinai, il nuovo curioso alimento.

La lettura attoriale di alcune significative pagine tratte dai diari dei protagonisti sarà alternata a canzoni tipiche delle varie località toccate nell'itinerario di Querini: Creta, Spagna, Portogallo, Bretagna, Scozia, Irlanda, Norvegia. E poi il Mediterraneo italiano: Genova, Roma, Napoli, la Puglia, l’Adriatico, e, finalmente, Venezia.

Ingresso gratuito.

Prenotazione e accesso alla platea dalle ore 20 presso l'area spettacoli.

