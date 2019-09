I rovere, ultima stagione del tour all’Hall di Padova

Tra le band più amate del momento e vera e propria rivelazione di quest’anno, i rovere appena finito il loro fittissimo tour estivo annunciano i nuovi appuntamenti live del loro ultima stagione del tour

rovere- ultima stagione del tour

21 novembre – Largo Venue – Roma

22 novembre – Smav – Santa Maria a Vico (CE)

23 novembre – The Alibi – Foggia

28 novembre – Magazzini Generali – Milano

30 novembre – The Cage – Livorno

7 dicembre – Vidia Club – Cesena

11 dicembre – Sanbapolis – Trento

12 dicembre – Hiroshima Mon Amour – Torino

14 dicembre – Mamamia – Senigallia

20 dicembre – Hall – Padova

21 dicembre – Locomotiv – Bologna

I rovere

I rovere sono reduci dal successo di disponibile anche in mogano, loro primo vero album di debutto, che in pochissimo tempo ha raggiunto risultati impressionanti: oltre 10.000.000 di play su Spotify che fanno dei rovere una delle rivelazioni musicali di questo 2019.

Il disco, frutto della collaborazione con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, è un flusso naturale di gusti e predisposizioni artistiche dei rovere che già con il primo singolo superano il milione di ascolti. È così che la band si guadagna un posto in copertina Indie Italia e la presenza fissa in Italia in Alta Rotazione su Spotify.

Anche se giovanissimi, i rovere hanno già affrontato palchi importanti – in apertura ai Pinguini Tattici Nucleari all’Alcatraz di Milano e l’Atlantico di Roma tra gli altri – e i maggiori festival estivi, registrando un successo dietro l’altro e lasciandosi alle spalle una scia di fan che cantano a squarciagola i loro pezzi.

I rovere sono Nelson Venceslai, Luca Lambertini e Lorenzo Stivani.

