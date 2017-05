Rufus Coates & the Blackened Trees in concerto a Ca'Sana

Giovedì 25 maggio alle ore 21.30 Ca'Sana ospita in concerto Rufus Coates & the Blackened Trees

RUFUS COATES & THE BLACKENED TREES

Rufus Coates - chitarra e voce

Jess Smith - voce

Sangue irlandese trapiantato a Berlino, Rufus Coates & the Blackened Trees sono una band imperdibile per gli amanti di Tom Waits.

In versione duo Rufus Coates e Jess Smith presenteranno il loro primo disco omonimo fatto di blues/folk dalle tinte noir.

Le loro armonie vocali si incrociano alla perfezione ed è anche grazie alle loro performance live che si sono affermati nella scena più eclettica del folk irlandese.

https://www.facebook.com/RufusCoatesAndTheBlackenedTrees/

https://rufuscoates.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=rFND2GGtdw4