Italia vs Francia, sei nazioni femminile al Plebiscito di Padova

Italia vs Francia - 6 Nazioni Femminile, il match è in programma domenica 17 marzo al Plebiscito.

Dettagli

Lo stadio Plebiscito di Padova (Via Guglielmo Geremia, 2/2, Padova) ospiterà l’ultimo incontro del torneo Sei Nazioni Femminile.

In campo scenderanno la nazionale italiana e quella francese, calcio di inizio alle 14.30, ma la festa inizierà prima e continuerà dopo la partita!

La Federazione Italiana Rugby ha affidato l’organizzazione della gara al Valsugana Rugby Padova, che ha chiamato a raccolta le proprie forze migliori e sta lavorando a un ricchissimo programma di iniziative, prima, durante e dopo il match. Il club di Altichiero grazie al patrocinio del Comune e della Provincia di Padova, sta organizzando al meglio l’incontro.

Lo scopo finale, oltre all’occasione di divertimento sicuro e genuino sia per i rugbisti più appassionati, è avvicinare le famiglie che non sono ancora entrante in contatto con il meraviglioso mondo della palla ovale!

Per ora sappiate che, dal sito ciaotickets, è possibile prenotare già ora i biglietti della partita. Il costo dei biglietti è di soli 6/11 euro (ridotto – adulti).

Impossibile mancare!

Info web

https://www.valsuganarugby.it/valsu/save-the-date-italia-vs-francia-rugby-femminile-17-marzo-padova/