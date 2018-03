Rugby, campionato di Eccellenza: Petrarca vs G.S. Fiamme Oro al Memo Geremia

Torna dopo due settimane di sosta il campionato di Eccellenza, giunto alla 14° giornata, la 5° di ritorno. Il Petrarca ospita domani, sabto 10 marzo, le Fiamme Oro al “Centro Geremia”, il calcio d’inizio è alle 15.30 (arbitro Matteo Liperini di Livorno, assistenti Schipani di Benevento e Rebuschi di Rovigo, quarto uomo Lazzarini di Rovigo).

“Dopo 2 settimane di sosta riprendiamo la nostra corsa verso i playoff”, spiega il tecnico del Petrarca, Andrea Marcato. “Contro le Fiamme dobbiamo dimostrare capacità nel mantenere continuità dopo il buon risultato con Calvisano. Purtroppo arriviamo a questa importante sfida con parecchie defezioni. La lista di indisponibili è lunga, ma questo non sarà un alibi, piuttosto un’opportunità per far vedere la bontà della rosa. Le Fiamme Oro sono una gran squadra, costruita su un ottimo organico ed allenate molto bene in ogni reparto ed aspetto del gioco. Squadra fisica, molto organizzata nelle fasi statiche, ha forti ball carriers e giocatori veloci pieni di estro. Per noi sarà fondamentale il gioco tattico, vista anche la probabile pioggia ed il conseguente campo allentato, ma anche la disciplina ed ovviamente la difesa”.

La probabile formazione del Petrarca: Fadalti; Capraro, Riera, Benettin, Ragusa; Menniti-Ippolito, Francescato; Bernini, Nostran, Salvati; Saccardo (cap.), Michieletto; Rossetto, Marchetto, Scarsini. A disp.: Acosta, Borean, Vannozzi, Gerosa, Benettin, Su’a, Bacchin, Favaro.