Rugby, campionato di Eccellenza: Petrarca vs Patarò Calvisano al Memo Geremia

Nella tredicesima giornata di Eccellenza, sabato 17 febbraio alle ore 15 il Petrarca Rugby ospita il Patarò Calvisano al centro Memo Geremia. Si parte dai sette punti di distanza in classifica, con il Patarò in vetta a 53 e i bianconeri al terzo posto a quota 46.

"Sabato alla Guizza arriva la miglior squadra d’Italia”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato. “Non serve descrivere i punti forti di Calvisano né il suo stile di gioco. Per noi è un vero e proprio test match, una partita per capire realmente chi siamo e quali possono essere le nostre ambizioni. In queste due settimane abbiamo lavorato sui piccoli dettagli, c’è grande emozione e tensione nell’aria. Calvisano è, insieme a Rovigo, la squadra che negli ultimi anni non abbiamo mai battuto. Le portiamo tantissimo rispetto e proprio per questo motivo, per crescere come gruppo e per trovare realmente la fiducia in noi stessi, abbiamo la necessità di sfatare questo tabù, magari proprio da questo sabato. Battere i migliori sarebbe una grande iniezione di fiducia per giocatori e staff, un gran bel regalo per la società ed i nostri stupendi tifosi”.

Formazione

La probabile formazione: Fadalti; Capraro, Riera, Bettin, Rossi; Menniti-Ippolito, Su’a; Trotta, Nostran, Conforti; Saccardo, Cannone; Vannozzi, Marchetto, Acosta. A disp.: Scarsini, Borean, Rossetto, Michieletto, Lamaro, Bernini, Francescato, Rizzi.

Arbitro Blessano di Treviso, assistenti Vivarini di Padova e Zaino di Treviso. Quarto uomo Brescacin di Treviso.

Informazioni

http://www.petrarcarugby.it​