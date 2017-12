Rugby, campionato di Eccellenza: Petrarca vs Viadana agli impianti Memo Geremia

Dopo la pausa per l’attività della Nazionale riprende il campionato di Eccellenza. Nell'ottava giornata per il Petrarca arriva l'impegno casalingo con il Rugby Viadana 1970, sabato 2 dicembre alle ore 15 agli impianti Memo Geremia.

Arbitro Emanuele Tomò (Roma), assistenti Claudio Blessano (Treviso) e Nicola Franzoi (Venezia), quarto uomo Vittorio Favero (Treviso).

“Sabato incontriamo Viadana in casa, - spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato - e ci attende una partita molto ostica contro una squadra bene allenata e solida in ogni reparto. Viadana esprime un bel gioco fluido, ha avanti molto fisici e trequarti imprevedibili, con Rojas e Finco come leaders. Sono convinto che lo scorso week end di riposo ci abbia fatto estremamente bene, i ragazzi hanno lavorato con grande entusiasmo e duramente, vogliamo continuare al meglio il nostro percorso. Infine voglio fare i complimenti al nostro staff medico e fisioterapico per il gran lavoro che svolgono ogni giorno: l’infermeria si sta svuotando rapidamente, sabato si rivedrà in campo Jeremy Su’a e manca veramente poco al rientro di Simone Ragusi”.

FORMAZIONE

La formazione annunciata del Petrarca: Menniti-Ippolito; Fadalti, Riera, Bettin, Rossi; Rizzi, Su’a; Trotta, Lamaro, Conforti; Saccardo (cap.), Gerosa; Vannozzi, Santamaria, Scarsini. A disposizione: Borean, Marchetto, Acosta, Cannone, Salvetti, Francescato, Belluco, Benettin.

BIGLIETTI

intero (uomini dai 18 anni): 12 euro

ridotto (donne e ragazzi dai 14 ai 17 anni): 6 euro

*Il prezzo del biglietto può variare per alcune partite.

Riduzioni:

in collaborazione con l’Università di Padova: biglietto ridotto con presentazione di libretto universitario e agli studenti in possesso delle tessere Studiare a Padova Card (solo studenti);

in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali: biglietto ridotto per tutti i componenti della famiglia in possesso di Family Card.

INFORMAZIONI

http://www.petrarcarugby.it​