Mercoledì 22 novembre dalle 15 alle 18 arriva in piazza della Frutta la manifestazione sportiva “Rugby in Piazza” per bambini e ragazzi

In attesa del test match di Rugby internazionale Italia vs Sudafrica, in programma all'Euganeo il 25 novembre, è possibile per bambini, ragazzi e alunni degli istituti scolastici praticare l’attività del rugby.

L’evento è organizzato da Educational & Sport, in collaborazione con il comune di Padova e la Federazione italiana Rugby.

INFORMAZIONI

Settore Servizi Sportivi - Ufficio manifestazioni

049.8206743 - 049.8206744