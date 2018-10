Ruggero de I Timidi “Giovani Emozioni Club Tour” all’Hall

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2186572204710224/

Dopo l’uscita dell’album Giovani Emozioni, Ruggero de I Timidi torna sui palchi italiani con il Giovani Emozioni Tour. Con una band molto elettrica e la partecipazione straordinaria del Maestro Ivo!



Sabato 13 ottobre - H. 21.30

Hall

Via Nona Strada 11b - Padova

Info: info@hallpadova.it

Biglietti: posto unico 11,50 euro

Prevendita: diyticket.it/events/musica/1479/ruggero-de-i-timidi-giovani-emozioni-club-tour

Dettagli

“Giovani emozioni”. Dieci brani che sono un vero e proprio omaggio alla musica italiana, sopratutto quella dei grandi cantautori, da De Gregori a Battisti, passando per Concato e Rino Gaetano, in un gioco di riferimenti che si ispira alle melodie che hanno fatto la storia della canzone italiana degli anni ‘60, ‘70 e ‘80, usate per raccontare la vita, nelle sue sfaccettature più concrete, senza essere mai banale. Sorridere più che ridere, raccontare più che spettegolare, senza indignarsi delle umane fragilità e dei piccoli piaceri, ma arrivando dritto al punto.