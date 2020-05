Run 5 woman: la corsa a Cittadella diventa virtuale, ecco come partecipare

La corsa tutta al femminile cambia forma, ma non il contenuto.

Quest'anno Run 5 Woman si svolgerà in formato virtuale: ognuno correrà il proprio percorso, dove vorrà, come vorrà, per i chilometri che si sentirà di fare, condividendo le foto e il tragitto fatto.

Iscrizione online tramite l'app Strava.

Il ricavato sarà come sempre devoluto alle associazioni Insieme per Mano e Altre Parole.

Lontane, ma unite - Run 5 woman - 30 maggio 2020: Save the date.

Dettagli

Corsa virtuale

Run5Woman anche quest’anno c’è.

Abbiamo trovato un modo per correre insieme perché, se il “nemico” non si ferma, tanto meno noi possiamo demordere.

Abbiamo sempre marciato per ricordarci di non mollare mai, a favore della prevenzione, a sostegno di tante persone che in modo silenzioso ma inarrestabile si mettono al servizio di chi ha tanto bisogno di aiuto..

Ora che l’attività fisica all’aperto è concessa, ciascuna di noi può correre la propria maratona, e virtualmente lo possiamo fare insieme.

Come partecipare?

E’ molto semplice.

Conoscete Stava? E’ un’applicazione molto utilizzata da chi pratica sport. La si usa per monitorare i chilometri percorsi, la velocità, e condividere la propria esperienza con gli amici. Noi scenderemo a correre in strada con Strava.

Non la conoscete? Vi guidiamo noi:

Prima di allacciarvi le scarpe e uscire, seguite questi semplici passaggi:

Accedete al link di Strava Iscrivetevi al club “Run5Woman”, l’abbiamo creato appositamente per voi. Cliccate “partecipa all’evento”. Quale evento? La nostra corsa R5W virturale.

Il 30 maggio potremo marciare tutte insieme. Ognuno correrà il proprio percorso, dove vorrà, come vorrà, per i chilometri che si sentirà di fare. Ma in questo modo è come se stessimo tutte correndo insieme.

E sapete poi qual è il bello? Possiamo condividere le foto, il tragitto fatto, e inserirlo anche in FaceBook.

Insieme, lontane ma unite. Unite per la nostra lotta contro il tumore al seno.

#run5woman #corsa #donne

Info web

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/run-5-woman-la-corsa-cambia-forma-ma-non-il-contenuto

https://www.facebook.com/RUN5WOMAN