Running hearts 2018, corsa contro la violenza sulle donne e i loro bambini

Running Hearts è l'evento che tutti stiamo aspettando per gli amanti della corsa, delle camminate, della natura e dei progetti sociali del nostro bellissimo territorio.

Domenica 30 settembre, con partenza dagli impianti del CUS Padova di via Corrado, torna la marcia e corsa ludico-motoria a sostegno dei progetti di Gruppo Polis per le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Tante attività per tutti i gusti, adatte a donne, uomini e bambini. Ristori, musica, divertimento e solidarietà. Tutti gli iscritti riceveranno due pacchi corsa contenenti tanti gadget di Sponsor e Partner e avranno un pasto gratuito!

Ma la cosa più importante è che tutto il ricavato dell'iniziativa sosterrà Casa Viola, la struttura di Gruppo Polis che accoglie le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Donazione minima per partecipare: 10 euro

I bambini sotto i 12 anni partecipano gratuitamente

Iscrizioni online sul sito www.runninghearts.it

Oppure nei due punti territoriali:

- Gruppo Polis, via Due Palazzi 16 a Padova

- 1/6 H - Negozio tecnico sportivo, in via G. Marconi 35/A a Ponte San Nicolò (PD).

MUOVITI! Ferma ogni tipo di violenza!

www.runninghearts.it

www.gruppopolis.it/casaviola

La corsa

Torna con la sua quinta edizione Running Hearts, l’appuntamento estivo per gli amanti del running solidale, adatto a chi ama correre e camminare immersi nel verde di Padova, una marcia per tutti, adulti e bambini. L’appuntamento è domenica 30 settembre alle ore 18 presso il CUS di Padova in via Corrado, lo scopo è raccogliere fondi a sostegno di Casa Viola, il servizio di Gruppo Polis che accoglie le donne vittime di violenza insieme ai loro bambini.

La corsa prevede due percorsi entrambi con partenza dal CUS di Padova, uno da 7km e uno da 11km, in modo da venire incontro alle esigenze di tutti, anche ai meno allenati. I percorsi si snodano lungo gli argini San Lazzaro e Gerolamo Rovetta, passando per il parco del Roncajette e, se si sceglie il percorso più lungo, attraversando parco Iris. Una piacevole esperienza circondati dal verde della natura, lontani dal traffico cittadino.

La quota di iscrizione è di 10 euro, mentre per i bambini sotto i 12 anni la partecipazione è gratuita. Tutti i partecipanti riceveranno la maglietta dell’evento e un pacco corsa ricco di gadget forniti da partner e sponsor. L’iscrizione è facilmente effettuabile online su http://runninghearts.it/ o presso la sede di Gruppo Polis in via Due Palazzi, 16 Padova, e nei punti vendita indicati sul sito. Il ricavato dell’evento è destinato a sostenere Casa Viola, servizio di accoglienza di Gruppo Polis, dedicato alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Casa viola e il sostegno alle donne vittime di violenza

Ogni 60 ore una donna viene uccisa lasciando orfano un bambino e sono quasi 7 milioni quelle che nel corso della loro vita hanno subito una forma di abuso. Poche sono le vittime che denunciano il proprio partner, secondo i dati Istat soltanto 11,4% trovano il coraggio di recarsi dalle forze dell’ordine per sporgere denuncia. Gruppo Polis dal 2008 ha avviato Casa Viola, un servizio che offre alle donne vittime di violenza, e ai loro figli, un rifugio sicuro e una possibilità per ricominciare.

“Mi piace pensare che si riesca a raggiungere tanta gente, grazie alla Running Hearts, e a parlare di questo tema, anche in una giornata di festa, sport e divertimento. - spiega Alice Zorzan, responsabile di Gruppo Polis dei servizi per il contrasto alla violenza di genere - La violenza, infatti, non è un fenomeno da trattare come un’emergenza, ma è purtroppo un fenomeno strutturato e presente nella nostra società e si consuma ogni giorno. Ad esserne vittime sono tante donne, più di 3mila nel 2017 hanno chiesto aiuto alle strutture specializzate nella nostra Regione e Casa Viola è una di queste. Il fine ultimo è aiutare ogni donna in difficoltà a sentirsi accolta, protetta e soprattutto accompagnata verso una condizione di indipendenza e autonomia fatta a misura per sé. Anche gli eventuali figli minori sono accolti con la loro mamma nella nostra casa, figli che hanno assistito alle violenze e che in Veneto sono un piccolo triste esercito: più di 1.700 bambini e bambine. Grazie a tutti quelli che correranno anche per loro.”

“Scopo dell’iniziativa, oltre alla raccolta fondi per Casa Viola, è anche quello di lanciare un messaggio forte” spiega Stefano Zaramella, responsabile Fundraising di Gruppo Polis “vogliamo che tutte le donne che subiscono soprusi e vessazioni, magari tra le mura domestiche, come purtroppo spesso capita, non si sentano più sole. Il nostro obiettivo è fare maggiore informazione possibile su questo tema, perché siano sempre meno le donne che hanno paura di denunciare. Nessuna donna dovrebbe sentirsi sola e abbandonata quando si trova in una situazione di questo tipo. Ogni persona che parteciperà alla Running Hearts è un ambasciatore di questo messaggio e questa causa.”

Running Hearts sostiene Casa Viola, la struttura d’accoglienza ad indirizzo segreto che offre alle donne vittime di violenza un percorso di accompagnamento, una speranza verso una nuova vita autonoma, indipendente e senza violenza.

Le donne arrivano dopo un primo contatto con un Centro Antiviolenza che le indirizza verso la struttura più adatta. Casa Viola accoglie fino a 7 utenti contemporaneamente, creando per loro un percorso individuale che dura dagli 8 ai 10 mesi. Uno staff di professionisti supporta ogni donna nella ricerca del lavoro e di una soluzione abitativa autonoma.

Il costo di questo servizio è di 55 mila euro annui e i finanziamenti pubblici non sono sufficienti per coprire tutte le spese; per questo motivo i cittadini sono fondamentali, un piccolo contributo in cambio di un divertente pomeriggio domenicale in compagnia può fare la differenza per una donna, per una madre, per un figlio: circa 50 donne sono state aiutate negli ultimi anni.

Un’iniziativa sostenuta da molte aziende

La manifestazione partirà e finirà al CUS di Padova in via Corrado. Durante il percorso ci sarà la possibilità di dissetarsi con speciali erogatori d’acqua di rete messi a disposizione di AcegasApsAmga che inoltre potenzierà la raccolta differenziata e offrirà, in collaborazione con la Cooperativa Atlantide, laboratori gratuiti per bambini a partire dalle ore 16.30. Sarà possibile iscriversi presso il negozio 1/6 H in via Marconi 35/a, Ponte San Nicolò in provincia Padova, partner tecnico, che omaggerà i primi 100 iscritti con un paio di occhiali Polaroid. Per tutta la giornata di domenica 30 settembre 2018 sarà disponibile gratuitamente l’osservatorio gentilmente offerto dall’associazione Astrocombricola. BMW esporrà la propria vettura elettrica e ci sarà la birra del Birrificio Antoniano ad un prezzo speciale per i partecipanti.

Saranno 2 i pacchi corsa consegnati al termine del percorso. Uno contenente gadget omaggiati dalle numerose aziende che hanno scelto di sostenere l’iniziativa: la pratica sacca di Eurointerim Spa conterrà un mazzo di carte per ogni occasione Essequattro, uno shampoo di alta qualità Inebrya di Pettenon Cosmetics, integratori Fidia per lo sport, grissini Morato Pane come merenda, biscotti Crich, e per finire il libro “24 ore in AcegasApsAmga”; l’altro pacco, invece, sarà gentilmente offerto da Togotà e conterrà tanti prodotti per la cura e la bellezza del corpo.

Iscrizioni

Le iscrizioni possono essere fatte secondo diverse modalità.

Online sul sito http://runninghearts.it

Presso i punti territoriali:

 Gruppo Polis, via Due Palazzi, 16 a Padova dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle h 16.30;

 Presso il punto vendita di 1/6 H negozio tecnico sportivo, Via G. Marconi 35/A a Ponte San Nicolò (PD), dal lunedì al venerdì dalle h 9 alle h 12.30 e dalle h 15.30 alle h 19.30, il sabato dalle h 9 alle h 19.30. Per i primi 100 iscritti presso questo punto vendita in regalo un paio di occhiali da sole Polaroid Eyewear.

L’iscrizione può essere effettuata anche il giorno stesso della corsa, gli stand saranno aperti dalle 15 e dalle 19 ci sarà un Pasta Party per tutti, gratuito per i partecipanti.

Contatti

