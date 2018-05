Il ruolo delle università nella grande guerra, convegno a palazzo Moroni

Qual è stato il ruolo delle università in Italia e in Europa nei lunghi anni della Grande Guerra? Questo il tema che sarà affrontato nel corso del Convegno Università in Europa e Grande Guerra. Medicina, Scienze e Diritto che si terrà nei giorni 15 e 16 maggio 2018 nella Sala Paladin di Palazzo Moroni a Padova e che riunisce ricercatori e studiosi italiani e provenienti da diversi paesi europei.

Particolare attenzione sarà data all’attività scientifica e socio-politica dei docenti e all’organizzazione dell’economia bellica, alle emergenze sanitarie, al contributo che la scienza costituzionale e il diritto hanno portato alla cultura di guerra. L’Università di Padova, ‘capitale al fronte’, accolse nella sua Facoltà di Medicina gli studenti vincolati al servizio militare, provenienti dalle università italiane per poter frequentare quelli che furono definiti i corsi accelerati in S. Giorgio di Nogaro.

I Corsi di medicina e chirurgia in zona di guerra rappresentarono un’esperienza unica nel suo genere che vide l’iscrizione di oltre 2000 studenti alla Facoltà medica padovana.

L’incontro è organizzato dal Centro per la Storia dell’Università di Padova diretto dal prof. Carlo Fumian e dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova.

