S… Fascination (“Io cangierò tua sorte”), presentazione alla residenza “Civitas Vitae Nazareth”

Lunedì 7 maggio, alle ore 16 a Padova, presso la residenza “Civitas Vitae Nazareth” (via Nazareth 38) si svolgerà un incontro pubblico con l’autore per presentare “S... Fascination (Io cangierò tua sorte)”, terzo romanzo dello scrittore Romolo Chiancone.

SCARICA LA LOCANDINA DELL'EVENTO

L’autore, pugliese di nascita e di formazione, dopo la laurea in giurisprudenza, si è trasferito in Veneto dove vive ormai da oltre quarant’anni; dal 1994 è cittadino padovano.

Dopo una brillante carriera in un grande gruppo bancario, da pensionato ha realizzato un suo grande sogno: si è inventato scrittore.

Questo suo terzo romanzo prende le mosse in penisola sorrentina per raccontare, poi, un’avvincente storia padovana che, secondo la migliore tradizione dell’autore, lascia anche spazio ai più affascinanti posti del meridione d’Italia, dove i protagonisti si recano a trascorrere indimenticabili periodi di vacanza.

In “S… Fascination” Cristina, single padovana, bancaria alle soglie della pensione, ma ancora avvenente, durante una vacanza a Marina di Equa, si imbatte in Lorenzo, fascinoso artista trevigiano che, novello Don Giovanni, le promette: “Io cangierò tua sorte”. Questo incontro cambierà il corso dell’intera vacanza e non solo, tanto che Cristina sentirà di dover affrontare un impegnativo percorso introspettivo per cercare di rimettere ordine nella sua vita. Un programma che affronterà dapprima da sola, e poi con l’aiuto di Primo, ritrovato compagno delle scuole medie, nel frattempo divenuto affermato psicoterapeuta padovano.

Info web www.romolo.chiancone.eu

Allegati