“S... Fascination (Io cangierò tua sorte)”, presentazione del romanzo di Romolo Chiancone alla Galleria Cavour

Giovedì 15 marzo 2018, alle ore 17.30, in Galleria Cavour (piazza Cavour 1, Padova) si svolgerà la presentazione del romanzo di Romolo Chiancone “S... Fascination (Io cangierò tua sorte)” Ed. youcanprint, 2015.

Un crepuscolo che tarda a virare nel buio della notte: è la metafora della sua vita, che Cristina sente di aver vissuto forse un po’ tiepidamente, lasciandola scorrere da sola, quasi per assecondare il disegno già tracciato dal destino. Ma il destino può anche travestirsi da fascinazione, e allora... Penisola sorrentina: sole, mare e un giovanotto affascinante e misterioso che sembra mandato dal destino. Colto e sensibile, Lorenzo sa anche come prendere le donne. Ma, dopo l’avventura estiva, il romanzo rosa vissuto da Cristina si tinge di giallo, proprio come quei romantici tramonti ormai lontani che la protagonista rievoca con sentimenti sempre più contraddittori. Che sia un vecchio compagno di scuola la persona giusta a portare ordine nel suo caos emotivo? Forse, ma non un compagno qualsiasi: quello che è diventato un affermato psicoterapeuta che vigilerà sull’articolato percorso di introspezione che Cristina, seguendo il suo istinto, ha nel frattempo già intrapreso ad affrontare da sola.

Romolo Chiancone è nato nel 1948 a Canosa di Puglia. Dopo la laurea in giurisprudenza e un’esperienza di praticante procuratore legale, nel 1973 ha iniziato a lavorare per una grande banca trasferendosi a Venezia, Treviso, Prato, ancora Venezia, Milano, Vicenza, Padova, Belluno. Ha concluso a Mestre la sua carriera occupandosi di finanziamenti a grandi imprese e, come docente, di formazione manageriale. Dal 1994 vive a Padova.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529 - donolatol@comune.padova.it

