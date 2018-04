Sabato Ecologico all'Arcella: raccolta dei rifiuti ingombranti in piazza Azzurri d'Italia

Sabato 28 aprile in Arcella arriva la seconda data dell’iniziativa anti degrado promossa da AcegasApsAmga e comune di Padova. Dalle ore 9 alle ore 13 in piazzale Azzurri d’Italia sarà allestito il centro di raccolta mobile dove conferire correttamente rifiuti ingombranti e pericolosi.

L'iniziativa

Il centro di raccolta temporaneo allestito all’Arcella rappresenta una soluzione in più per smaltire e differenziare correttamente i rifiuti ingombranti, perché va ad integrare i servizi già a disposizione dei cittadini, come i centri di raccolta permanenti e il servizio di ritiro gratuito domiciliare.

Al centro di raccolta mobile, i cittadini troveranno gli operatori di AcegasApsAmga che li assisteranno nella consegna di quelle tipologie di rifiuti che non possono essere conferite nei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata, come ad esempio mobili, materassi, piccoli e grandi elettrodomestici, olio alimentare, batterie.

L’iniziativa, che proseguirà per tutto l’anno sempre all’Arcella ogni ultimo sabato del mese, è partita lo scorso 31 marzo e ha riscosso entusiasmo da parte dei cittadini che, nonostante il lungo fine settimana festivo e il maltempo, in sole quattro ore

hanno conferito oltre due tonnellate di materiale.

Il calendario dei Sabati Ecologici

Oltre a sabato 28 aprile, il centro di raccolta mobile sarà a disposizione dei cittadini ogni ultimo sabato del mese, in piazzale Azzurri d’Italia, dalle 9 alle 13.

26 maggio, 30 giugno, 28 luglio, 25 agosto, 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre e 22 dicembre.

Centri di raccolta e Servizio di ritiro a domicilio

Al di là dell’iniziativa Sabati Ecologici, è sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi nei quattro Centri di raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800.955988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Di seguito indirizzi e orari dei Centri di raccolta:

Centro di raccolta Guizza: via Pontedera - aperto da martedì a venerdì dalle 12 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.

Centro di raccolta Euganea: via Montà, 29 - aperto da martedì a venerdì dalle 12 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.

Centro di raccolta Stanga: via Corrado, 1 - aperto da martedì a venerdì dalle 12 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15.

Centro di raccolta ZIP: corso Stati Uniti, 5 - aperto da martedì a venerdì dalle 11 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 16.