Sabato a Cabaret a Torreglia con “Manco arogansa e tuti contenti” di  ”Marco e Pippo - L’unico duo che è un trio”

Torna, nella versione invernale, la rassegna a Torreglia al teatro La Perla di “Sabato a Cabaret”. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.

SCOPRI TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA RASSSEGNA "SABATO A CABARET"

PROGRAMMA

Evento facebook https://www.facebook.com/events/335045616880603/

DETTAGLI

11 FEBBRAIO 2017

“Manco arogansa e tuti contenti”

Nuovo Spettacolo ”Marco e Pippo - L’unico duo che è un trio”

autori: Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno

Nuovo spettacolo di “MARCO E PIPPO L’UNICO DUO CHE E’ UN TRIO”

INGRESSO EURO 12.

ABBONAMENTO (4 SPETTACOLI) EURO 30.

SPETTACOLO:

MANCO ARROGANSA E TUTTI CONTENTI

Ci sono poche certezze nella vita di Marco, Pippo e Gaetano: il calcio, la passione, il buon cibo delle sagre, il buon colesterolo nel sangue, l’amore per l’aradio, lo studio dell’italiano, i Pitura Freska, l’attività fisica intensa, le bugie sull’attività fisica intensa, i capelli bianchi di Gaetano, la puntualità di Marco e l’abbigliamento di Pippo.

Ma la certezza più grande che li ha uniti nel tempo come tre fratellini è… che sensa arrogansa, il mondo sarebbe decisamente migliore. Sosteniamo l’umiltà. Abbasso l’arroganza.

Lo spettacolo parla di tante cose che non stiamo qui a dirvi perché se volete venite a vederlo, se no state a casa. Non è che possiamo star qua a convincervi, abbiamo anche altro da fare noi. Fate quello che volete insomma.

Comunque il concetto è che la gente arrogante non ci piace. Ok?!

Si però… manco arrogansa!!!

AUTORI: MARCO ZUIN, FILIPPO BORILLE, GAETANO RUOCCO GUADAGNO

REGIA: GAETANO RUOCCO GUADAGNO

SCENOGRAFIA: ALBERTO NONNATO

FOTO: NICOLA BOSCHETTI

ORGANIZZAZIONE: SILVIA BURATTIN

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO http://www.marcoepippo.com/chi-siamo/

MARCO E PIPPO, l’unico duo che è un trio!

Spettacoli di TEATRO CABARET in cui italiano e DIALETTO VENETO si mischiano creando un nuovo affascinante linguaggio comico!

Protagonisti da anni in piazze e teatri del Veneto, oltre agli spettacoli da anni portiamo avanti progetti educativi in cui comicità e formazione si mischiano insieme creando un mix inedito!

La nostra avventura artistica nasce nel 2005 con la partecipazione al laboratorio di “Rakkolta Differenziata”, nato dall’omonimo progetto artistico e trasmissione televisiva a cura di Vasco Mirandola, in onda su Telechiara e dal vivo al circolo Banale di Padova. Amando la scrittura comica, già l’anno successivo veniamo “arruolati” come autori per la trasmissione televisiva.

Da allora abbiamo macinato chilometri in tutto il Veneto portando in scena i nostri spettacoli in moltissimi comuni del Veneto,puntando su di uno stile di comicità pulito e mai volgare che unisce italiano e dialetto veneto, acquisendo una sempre crescente approvazione da parte sia del pubblico.

Dal 2011 la famiglia cresce e arriva GAETANO RUOCCO GUADAGNO che arricchisce il percorso artistico con nuove forme di linguaggio visual e di improvvisazione sul palco. La collaborazione è diventata la nascita di un nuovo percorso: nasce così…MARCO E PIPPO L’UNICO DUO CHE E’ UN TRIO!

In questi anni ci siamo dimostrati molto eclettici confrontandoci con diversi mezzi ed esperienze artistiche fra cui ricordiamo quellE televisiva in “Cabaret Candiani… te la ricordi Chiara Candiani?”, la collaborazione giornalistica con “Il Padova” in una nostra rubrica settimanale intitolata “Comicittà”, la produzione di diversi DVD e la scrittura di due libri: “El dotor…si vago” e la nuova uscita del 2016 “Cara maestra precaria…il tomo dei temi di Toma”.

Dal 2012 collaboriamo con RADIO PADOVA – LA RADIO DEL VENETO.

Dal 2006 ad oggi abbiamo prodotto, scritto ed interpretato dieci spettacoli comici. L’ultimo, in ordine temporale, si intitola “MANCO AROGANSA E TUTI CONTENTI“.

Nell 2015 con “I pensieri sono semi” abbiamo portato in scena il primo spettacolo dedicato solo ed esclusivamente ai circuiti teatrali che nel primo anno di programmazione ha registrato tutti sold-out! Il 29 ottobre 2016 lo spettacolo ha inaugurato la stagione del Gran Teatro Geox di Padova registrando anche in quel caso il tutto esaurito!

Gallery