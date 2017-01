Sabato a Cabaret a Torreglia con lo spettacolo “Sformato comico in tour”

Torna, nella versione invernale, la rassegna a Torreglia al teatro La Perla di “Sabato a Cabaret”. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.

“Filo’ show 2017” Nuovo Spettacolo

“Bepi&Maria Show”

Nuovo spettacolo con ”GLI SFORMATO COMICO” (TV)

autori: Luca Lombardini e Francesco Bottero

INGRESSO EURO 10.

ABBONAMENTO (4 SPETTACOLI) EURO 30.

Direttamente dallo Zelig Lab Veneto, La7, Canale Italia, La9 e Radio Venezia gli Sformato Comico (Luca Lombardini e Francesco Bottero) presentano il loro spettacolo “Sformato Comico on Tour” cabaret veneto doc. Esilarante insieme di sketch, monologhi e situazioni paradossali che mettono in scena vizzi e virtù del popolo veneto e non solo! Mescolando dialetto e italiano scatenano risate di pancia per una serata all’insegna di un verace buon umore fresco e genuino!

Luca Lombardini e Francesco Bottero, in arte Sformato Comico, comici trevigiani, sono cabarettisti professionisti da circa 10 anni. Hanno collaborato con emittenti, televisive e radiofoniche, locali e nazionali. Hanno partecipato a vari concorsi nazionali piazzandosi ai primi posti. Lavorano in dialetto veneto e italiano. Apprezzati anche oltre regione la loro missione è sdoganare la comicità veneta nel mondo. Il loro sito è www.sformatocomico.it pagina fb Sformato Comico.

