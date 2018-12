Sabato 22 dicembre ultimo appuntamento dell'anno con il Sabato ecologico e del riuso all’Arcella , dalle 9 alle 13 in piazzale Azzurri d’Italia.

Cosa si può smaltire

Sarà a disposizione un centro di raccolta mobile dove poter smaltire, gratuitamente, in maniera corretta e con l’assistenza di operatori qualificati, quei rifiuti ingombranti e particolari che non possono essere depositati nei contenitori stradali dedicati alla raccolta differenziata, come ad esempio mobili, materassi, divani, televisori, piccoli e grandi elettrodomestici, olio alimentare, neon, pile e batterie.

Nuova vita agli oggetti ancora utili

Grazie alla partnership fra Comune, AcegasApsAmga e Rete Riuso Padova, accanto all’area destinata alla raccolta rifiuti sarà presente un desk gestito da Rete Riuso dove i cittadini potranno donare i propri oggetti in alternativa al conferimento. Quanto raccolto da Rete Riuso, anziché essere trattato come rifiuto, sarà sistemato e portato a nuova vita, contribuendo a sostenere programmi di inserimento lavorativo, servizi di accoglienza residenziale e progetti di solidarietà. Gli operatori di Rete Riuso Padova raccoglieranno solo alcune tipologie di oggetti, fra cui: mobili, soprammobili, casalinghi, biciclette, dischi vinile, dvd, libri.