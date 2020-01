Un sabato tra formaggio, noci e tipicità al mercato coperto

Sabato d’inverno all’insegna delle tipicità di stagione firmate dagli agricoltori. Sabato 11 gennaio al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, Coldiretti propone un appuntamento all’insegna del gusto e delle tipicità dell’agricoltura padovana. Dalle 8 alle 13 gli agricoltori di Coldiretti Campagna Amica propongono una degustazione a base di formaggio e noci, prodotti del territorio offerti dalle aziende che animano il mercato. I formaggi sono del caseificio Turato Silvano di Villafranca Padovana e della Fattoria Crivellaro di Saletto, mentre l’azienda agricola di Rodolfo Bordignon di Bassano del Grappa mette a disposizione le noci. Gli assaggi saranno accompagnati dal vin brulè dell’azienda vitivinicola di Annalisa Dal Bosco di Vo’, ideale per riscaldare queste mattine invernali.

Come sempre, anche in questo periodo dell’anno, le oltre venti aziende agricole di Campagna Amica Coldiretti Padova presentano il meglio delle tipicità del territorio, con molte proposte per tutti i giorni, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio. Tutte le informazioni durante l’orario di apertura.

Mercato coperto Padova km 0

Il Mercato Coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.

Info web

https://www.facebook.com/campagnamicapadova/

https://www.facebook.com/coldirettipadovakm0/