Un pieno di vitamina C per combattere l’influenza al mercato al mercato coperto di Padova

Nel pieno della stagione degli agrumi e nel periodo che registra il piccolo dell’influenza e dei malesseri invernali gli agricoltori invitano a “fare il pieno” di vitamina C al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23. Sabato mattina, 25 gennaio, dalle 9.30 alle 11.30 saranno offerti assaggi liberi di spremute di agrumi e kiwi, ideale per prevenire l’influenza e per una alimentazione sana. I prodotti, freschi e di stagione, saranno messi a disposizione dalle aziende “Delizie dell’Etna” e “Pozzato Benedetto”, entrambe presenti al mercato coperto padovano. Dalle dalle 10.30 alle 11.30, inoltre, spazio al divertimento e alla fantasia con il laboratorio per bambini. In collaborazione con l'Associazione Evviva sarà possibile creare delle simpatiche collanine profuma ambiente con la buccia degli agrumi.

Le tipicità del territorio

Come sempre, anche in questo periodo dell’anno, le oltre venti aziende agricole di Campagna Amica Coldiretti Padova presentano il meglio delle tipicità del territorio, con molte proposte per tutti i giorni, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio. Tutte le informazioni durante l'orario di apertura.

Il Mercato coperto Padova km 0

Il Mercato coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.

Info web

https://www.facebook.com/campagnamicapadova/

https://www.facebook.com/coldirettipadovakm0/